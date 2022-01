Los tres grandes objetivos de Anthony Zambrano para el 2022

El 2021 fue un año consagratorio para Anthony Zambrano. El guajiro fue el primer colombiano en montarse a un podio olímpico en una prueba de pista, pues recordemos que consiguió la medalla de plata en los 400 metros libres. Desde ya se prepara para seguir cosechando hazañas y triunfos. El atleta atendió a 'Caracol Sports' para hablar de su futuro y de sus aspiraciones.

El primer objetivo para Zambrano será la Liga Diamante. El atleta, de 24 años, espera conseguir grandes resultados a lo largo del año, que le permitan clasificarse a las finales. Esta competencia contará con 13 paradas previas, la primera en Doha (13 de mayo) y la última en Bélgica (2 de septiembre). Quienes terminen con los mejores puntajes a Bruselas podrán competir en Suiza por el prestigioso trofeo (7 y 8 de septiembre).

"Mi proyecto es tener una buena preparación, que Dios bendiga mis piernas, mis brazos, mis pensamientos, mis músculos y me guíe para poder competir en la Liga Diamante, y terminar siendo finalista mundial", afirmó Zambrano.

El excampeón panamericano será el encargado de llevar la batuta del atletismo de nuestro país, la cual cargó Caterine Ibargüen hasta el año pasado.

"Ella (Ibargüen) decidió dar un nuevo paso, a un lugar donde va a ayudar. Yo la voy a apoyar hasta el final, porque sé que si dio alegrías en las pistas porque no hará lo mismo en lo que está haciendo. Para eso estoy yo, para reemplazarla y darle motivación a los colombianos y a la nueva generación del deporte", señaló Zambrano.

Su segundo objetivo es concretar la clasificación a los Juegos Olímpicos 2024 de París. El nacido en Maicao espera conseguir un cupo para las justas, que le permita defender la medalla de plata conseguida en Tokio el pasado 5 de agosto.

Por último, Zambrano fue confirmado como uno de los embajadores del Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo de Cali 2022, que se llevará a cabo del 1 al 6 de agosto.

"Eso me recuerda a mis primeros pasos a la gloria, a la fama y al profesionalismo en el Mundial del 2015. Ellos me vieron correr a mí, ahora yo los veré correr a ellos, y me siento feliz y orgulloso de eso", concluyó.