Lucas Medina, el piloto colombiano que quiere llegar a la Fórmula Uno

Un viejo refrán dice que el cielo es el limite de nuestros sueños, pero para Lucas Medina no existen barreras que le impidan seguir con su deseo de llegar la Fórmula Uno.

Y va forjando su camino en el deporte a motor, pues hace poco quedó subcampeón de la Fórmula 4 de México durante su primera temporada en esta categoría del automovilismo.

Precisamente, Medina cerró la última carrera de competencia con un triunfo en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Ciudad de México.

“Fue algo increíble. Viví una experiencia muy similar a lo que es la Fórmula Uno porque corrí en el mismo circuito (…) Es muy lindo ver la bandera de Colombia en el podio. Salí muy contento”, comentó Medina, en declaraciones para ‘Caracol Sports’.

Con sangre de piloto

Medina, que tiene 18 años, recordó sus inicios en la pista y dejó claro que su padre le inculcó el amor por este deporte.

“Mi papá fue el que me adentró en el automovilismo. Él compite, desde que tenía 21 años, en el Campeonato Nacional de Cámper Cross. Cuando yo era bebé, lo acompañaba a las competencias”, señaló.

Y desde entonces, el olor a gasolina quedó guardado en la memoria de Medina, quien a los seis años empezó a incursionar en el Karting.

“Comencé a entrenar, en agosto de 2009. Al siguiente año, empecé a correr en el Campeonato de Karts (…) Fueron años muy especiales y divertidos. Recuerdo que eran carreras muy reñidas”, comentó.

Lucas Medina en una de sus primeras competencias de Karting. Archivo particular Lucas Medina

Luego, a los 12 años, trató de dar el salto al automovilismo colombiano, pero no le permitieron competir debido a que era muy pequeño. Entonces, Medina se las arregló para viajar hasta Estados Unidos y sacar una licencia especial para correr.

A su regreso a Colombia, con varias triunfos al hombro, tuvo la oportunidad de competir en varias válidas del Campeonato Nacional de Cámper Croos que le dejaron gratas experiencias.

“Era mi primera vez manejando un carro manual y gané la primera carrera. Todos los espectadores quedaron sorprendidos. (…) Después, pasé a correr en la Monomarca. Ahí me gané un par de enemigos porque me estrellaba mucho debido a que todavía me estaba adaptando a manejar un carro y no un kart”, dijo.

A pesar de esto, Medina no abandonó el Karting y en 2018 ganó por segunda vez el Panamericano de esta disciplina deportiva que le permitió clasificar al Mundial de Karts que se realizó en Italia.

“Creo que el 2018 ha sido uno de mis mejores años en el automovilismo. Volví a ganar el Panamericano, quedé en el puesto 12 del Mundial y me convertí en el piloto más joven de la historia en ganar las 6 horas de Bogotá, con apenas 15 años”, afirmó.

En 2019, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) le otorgó una distinción como el mejor piloto de América en la categoría junior y luego llegó la oportunidad de irse a México.

“La FIA también me dio la oportunidad de disputar una válida en México de la categoría Legends. Tras esa y otras carreras que gané, comencé a competir en ese país y a finales de 2019 varios equipos de Fórmula 4 me hicieron llegar algunas ofertas para que hiciera parte de sus escuderías”, contó Lucas.

Sin embargo, la pandemia del Covid-19 frenó en seco los planes de Medina, quien tuvo que esperar un tiempo para viajar a México y realizar las pruebas con el equipo Ram Racing.

“Varios pilotos fueron allá para hacer los ‘tests’, pero fui el único que quedó fichado. En 2021 comenzamos el campeonato y gané la primera carrera”, afirmó.

A partir de ahí, disputó otras 11 carreras, de las cuales ganó dos y en el resto terminó en la segunda posición. Al final, concluyó en el segundo puesto de la clasificación general de pilotos, con una diferencia de nueve puntos del campeón de la competencia.

Ahora, Medina le queda por disputar dos competencias más en este 2021 y también se está preparando para competir el próximo en Europa.

"Ya nos han escrito varios equipos para irnos a Europa. Posiblemente, el 13 y 14 de diciembre realizaremos algunas pruebas en el Circuito de Cataluña, en Barcelona. Si todo sale bien, vamos a correr la Eurofórmula", concluyó.