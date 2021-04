Luchador de MMA terminó llorando tras ser descalificado por un golpe no permitido a su rival

Eddie Álvarez fue descalificado en la pelea del ONE Championship darle un golpe en la nuca a su rival, algo que no está permitido en la MMA.

"No veo cómo podría no ser anulada. No desacredito a nadie por lo que sucede dentro de esa jaula. Al árbitro, al juez, nada de eso. Las emociones son altas y hay que tomar decisiones en una fracción de segundo. Creo que hay que ver la repetición y después que todo el mundo vuelva a mirar, verá que todo se hizo correctamente. He ganado limpiamente", dijo Eddie Álvarez en conferencia de prensa sobre su descalificación.

Luego de la pelea, se volvió viral una imagen de Eddie Álvarez llorando por su descalificación, ya que era su primer combate en 20 meses.

