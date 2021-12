Manuela Ríos, la primera colombiana en llegar al baloncesto europeo: acá su historia

Manuela Ríos sigue haciendo historia para Colombia en el baloncesto mundial. Luego de tener una buena presentación con el combinado nacional, la antioqueña se convirtió en la primera jugadora en llegar a ligas de Europa.

Y es que, la joven de de 24 años ahora hará parte de AD Vagos de Portugal, siendo su segunda experiencia en el deporte internacional, tras su paso por Quimsa de Argentina.

Ríos habló con 'Caracol Sports' y dio detalles de su llegada al 'viejo continente', además de revelar que "va a abrir puertas para las otras colombianas que quieran ir a Europa".

"Esto es una oportunidad, estar acá en Europa jugando. Creo que es el principio de algo grande que se viene. Sueño con llegar muy lejos acá. Es de las mejores ligas que hay en el mundo", agregó la colombiana.

Además, Manuela Ríos hizo su balance del 2021: "Ha sido un año de mucha felicidad. Llegaron cosas a mi vida que no me esperaba. Era algo que igualmente me lo merecía. Todo lo que he recibido (ser la mejor armadora de la Copa América, jugar en Argentina y llegar a Portugal) es muy importante para mí".