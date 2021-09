María Camila Osorio habló de su eliminación en el WTA 500 de Chicago: “No me voy a matar la cabeza”

María Camila Osorio cayó en primera ronda del WTA 500 de Chicago frente a la checa Tereza Martincova, quien se impuso con parciales 6-3 y 7-5 tras una hora y 27 minutos de partido.

“No aproveché las pocas chances que tuve. Apreté en el final para poder remontar, pero cuando estaba para irme con ventaja no la tomé. Me voy con el sinsabor de que se pudo haber alargado el partido”, dijo María Camila Osorio en rueda de prensa.

María Camila Osorio ha caído en primera ronda de los últimos tres torneos que disputó, uno de ellos fue el US Open. Su última victoria fue en la segunda ronda de Wimbledon frente a Yekaterina Aleksándrova.

“Desde que tuve la buena racha tenía presión, la diferencia es que tenía mucha confianza porque venía ganando partidos. Acá no he empezado de la mejor manera, pero en algún momento espero que llegue esa oportunidad. No me voy a matar la cabeza con este resultado ni con los que he tenido; al final esto es tenis, se gana y se pierde”, finalizó la colombiana, que es 70 en el ranking de la WTA.

María Camila Osorio, de 19 años, espera salir de esta mala racha en el WTA 1000 de Indian Wells.