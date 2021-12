María Paula Quintero, la clavadista colombiana que reta las alturas y clasificó al Mundial de 2022

María Paula Quintero es una de las máximas revelaciones del año en el deporte colombiano. La caleña de 22 años consiguió un cupo al Campeonato Mundial de salto de altura, que se realizará el próximo año en la ciudad de Fukuoka, Japón.

Este tiquete lo obtuvo luego de ocupar el cuarto lugar en el torneo de clasificación que se llevó a cabo en Abu Dabi. Ella habló con 'Caracol Sports' y dio a conocer su historia.

"Yo me subo a esos 20 metros y cada vez me pregunto ¡Uy, qué estoy haciendo aquí!, pero a mí me gusta esa sensación de miedo, porque yo me estoy retando y siento que lo puedo lograr", dijo de entrada María Paula Quintero.

"Tengo seis meses para prepararme y llegar de la mejor forma al Campeonato Mundial. Sé que lo puedo lograr, tengo que trabajar muy duro. Mi objetivo para este torneo va ser subirme al podio", agregó la caleña.

Miguel García y Orlando Duque hacen parte del cuerpo técnico de la caleña. Dos grandes referentes en la disciplina que se han sabido destacar en las últimas décadas, alrededor del mundo.

"Miguel desde el principio fue el que me formó, entonces a él le debo todo y Orlando ha sido fundamental porque tenerlo a mi lado es muy enriquecedor", concluyó.