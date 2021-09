Mariana Pajón y los rigores de la fama: "Mi vida se volvió pública, eso fue algo difícil de manejar"

Mariana Pajón es una de las deportistas que mayor admiración y respeto genera entre los aficionados de nuestro país, gracias a los logros en la modalidad de BMX y medallas en los Juegos Olímpicos de Londres y recientemente en Tokio.

En las últimas horas, la antioqueña fue la invitada al programa institucional del COC 'Actualidad Olímpica'. Y allí hizo una serie de confesiones, hablando con una sinceridad increíble.

Acá algunas de las declaraciones de Mariana Pajón:

"Entrenas cinco años, te levantas y sobrepasas un montón de cosas para 45 segundos en los que puede pasar cualquier cosa y nosotros somos conscientes de ello e igual nos embarcamos en esto. Puede pasar cualquier cosa, pude haber ganado una medalla, ni siquiera haber pasado a la final o pude haberme caído".

"Cuando te llega el uniforme con el que vas a competir, el casco pintado y la bicicleta tricolor, ya sabes que se acerca eso por lo que esperaste durante cinco años (…) Cuando llegamos a Japón, estuvimos en una ciudad cercana antes de llegar a la Villa, ahí ya entras a la realidad de los Olímpicos (…) Aunque sabíamos que eran unos juegos atípicos, los disfrutamos mucho. La unión y hermandad de todo el equipo colombiano fue muy grande”.

"Una locura, a mí desde Londres me cambió mi vida por completo. Primero, yo no sabía que Colombia entera estaba viendo mi medalla, no sabía que habían parado los colegios, universidades, centros comerciales, aviones y aeropuertos… Todo fue una locura, el saber lo que estaba pasando en Colombia. Yo simplemente era una niña de Medellín y había soñado con alguna vez ser campeona".

“Desde Londres la vida me cambió y tuve que aceptarlo. Yo era una niña a la que no conocían mucho y de pronto me convertí en alguien a quien todo el mundo conocía. Mi vida se volvió pública y eso fue algo difícil de manejar, porque mi sueño siempre fue ganar una medalla olímpica, pero nunca me imaginé que eso iba a traer un montón de cosas".