Mark Philippoussis, el tenista que ganó millones de dólares y que por poco pierde hasta su casa

Varios han sido los deportistas que después de su éxito dentro de los terrenos de juego, terminaron con problemas económicas tras su retiro. Este también fue el caso de Mark Philippoussis, extenista que tuvo una buena carrera en la década de los 90' y 00', en las que ganó 11 títulos ATP.

El australiano alcanzó a ganar más de siete millones de dólares, solamente en premios, pero con el pasar de los años no pudo mantener su fortuna y estuvo a punto de perder hasta su casa.

Actualmente, Philippoussis hace parte de un reality en su país natal y allí contó todos los problemas económicos por los que pasó, tras las múltiples lesiones por las que pasó: "Cuando eres deportista, lo último en lo que quieres pensar es en la frase 'guarda para mañana'. Te sientes débil cuando estás lesionado y tienes algo a lo que agarrarte. No puedes pensar así porque hay que seguir adelante, hay que recuperarse y recuperarse. Estuve fuera unos meses, no podía permitirme mucho y tuve que pedirles a mis amigos que me compraran comida ".

"Comíamos pasta de repollo los siete días de la semana, hasta que se convirtió en una de mis comidas favoritas. Mi madre decía que era comida de gente pobre, porque es muy sencilla. Me avergonzaba que mis padres cambiaran sus sueños por los míos. Y era mi responsabilidad para cuidarlos. Estaba en un lugar oscuro, con depresión. No hay mayor dolor que ver sufrir a mis seres queridos por mis acciones", agregó el extenista, que estuvo cerca de la 'quiebra'.

Y es que, Mark Philippoussis no pudo mantener las altas deudas que aquejaba, por las lesiones que le impidieron seguir jugando como profesional. Además de excesos en gastos y lujos, en los tiempos de gloria y fama total.