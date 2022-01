Mathieu van der Poel no defenderá su título en el Campeonato Mundial de Ciclocross, por una lesión

El neerlandés Mathieu van der Poel, cuatro veces campeón mundial de ciclocrós, no podrá defender el título el próximo día 30 en Fayetteville (Estados Unidos) debido a la lesión de espalda que le impide entrenarse y competir con normalidad.

Tras su reciente regreso a la competición, Van der Poel, de 26 años, no ha encontrado el tono físico necesario y tanto él como su equipo, el Alpecin Fenix, han decidido el descanso prolongado del corredor para combatir la lesión.

"Queremos garantizar el proceso de curación y eso no es posible si hay limitaciones de tiempo en vista de una posible participación en el Mundial de Fayetteville. Por eso hemos tomado la decisión de no correr en ciclocrós esta temporada", señala un comunicado del equipo.

El objetivo ahora, dice la nota, "es no comenzar la temporada hasta que Van der Poel no se haya recuperado totalmente de la lesión".

" De momento no tiene sentido dar una fecha para su regreso. Solo lo haremos cuando sea posible", añade.

Van der Poel, ganador de la Strade Bianche y de una etapa del Tour de Francia en 2021, entre sus 8 victorias en ruta, lleva luchando contra sus molestias en la espalda desde mediados del año pasado y el consejo médico actual pasa por el reposo absoluto.

En la presente temporada de ciclocrós debutó tras superar una lesión de rodilla y solo ha comparecido en 2 carreras, lejos de competir en ambas con los mejores.

“Debido a ese dolor de espalda no he podido alcanzar el nivel deseado desde el Tour. Solo quiero recuperarme y el único remedio es un período de descanso más largo. Sería una tontería interrumpir este período nuevamente para intentar llegar al Campeonato del Mundo. Todos estamos de acuerdo en eso. Aunque es muy amargo, he participado en el Campeonato Mundial de CX 10 veces consecutivas, no poder defender mi título en Estados Unidos es una verdadera decepción", comentó.