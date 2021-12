Max Verstappen se renovó para la temporada 2022, de Fórmula 1

Max Verstappen, que celebró su primer título mundial después de la dramática carrera de Abu Dabi, ya presentó varios cambios en su indumentaria, de cara a la temporada 2022 de la categoría reina del automovilismo.

El piloto neerlandés dejará atrás su característico número 33 para portar el #1. Este privilegio se lo otorgan cada año al campeón, pero el último en usarlo fue Sebastian Vettel, hace 7 años.

Lewis Hamilton nunca se desprendió de su #44, de hecho en el 2018 afirmó que "personalmente no me gusta el #1, no me gusta para nada". Nico Rosberg, el otro piloto que ganó un mundial, desde que lo hizo Vettel, no tuvo la oportunidad de usar este número, pues se retiró del deporte 5 días después de haber conseguido el título orbital.

El piloto de Red Bull tiene una concepción diferente sobre el #1. "Creo que es el mejor número que hay. Definitivamente lo pondré en mi auto. ¿Cuántas veces puedes hacerlo? No lo sé, quizá sea la única vez que pueda en mi vida", afirmó en una llamada con medios de comunicación.

Pero aparte del cambio de número, el neerlandés estará estrenando botas. Este martes, en la primera jornada de los test de Fórmula 1 en Abu Dabi, lució un calzado dorado de la marca 'Puma'.

Acá se lo compartimos: