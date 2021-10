Max Verstappen y Lance Stroll no ocultaron su admiración por Fernando Alonso, en la Fórmula Uno

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el candiense Lance Stroll (Aston Martin) confesaron este jueves, en vísperas del Gran Premio de Turquía, que si no fueran pilotos de Fórmula Uno serían seguidores del español Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo.

A la pregunta de un niño sobre a quién apoyarían en el caso de no haber llegado a ser pilotos de F1 en un vídeo que difunde el campeonato, Verstappen dijo: "Si yo no fuera piloto probablemente apoyaría a Fernando. Simplemente me gusta su estilo y cómo compite en las carreras".

Acto seguido Lance Stroll reconoció los mismo: "Tengo que estar de acuerdo (con Verstappen). Ya lo apoyaba antes de llegar a la Fórmula Uno. Así que sí, supongo que seguiría apoyándolo".