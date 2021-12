"Me llamo Benoit Paire y por 250ª vez di positivo por COVID-19", afirmó el francés en Twitter

"Me llamo Benoit Paire y por 250ª vez di positivo por COVID-19", fue el mensaje que escribió el tenista francés en su cuenta de Twitter.

El actual 46 del mundo complementó el mensaje expresando el malestar mental que ha sufrido por culpa del virus y de los aislamientos.

“Honestamente no puedo lidiar más con este COVID. ¿Qué cómo estoy? Por culpa del COVID tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo, no me siento bien mentalmente”, afirmó Paire.

El jugador galo tuvo un 2021 muy complicado, con un récord de 13 victorias en 43 partidos disputados. A parte del Masters 1.000 de Cincinnati, en donde llegó a los cuartos de final, Paire tuvo actuaciones muy discretas.

Se quedó en la primera ronda de los cuatro Grand Slams; y tampoco avanzó a segunda en París e Indian Wells.

“El año pasado fue difícil y este año empieza exactamente igual”, lamentó Paire.

El último partido de la temporada lo jugó en el torneo Challenger de Roanne, un evento muy por debajo del nivel (y sobre todo del ranking) del francés. Paire cayó eliminado en primera ronda, en manos de Jelle Sels, 397 del mundo en ese momento.

“Sólo una cosa; estoy 100% a favor de la vacuna, pero vivamos como antes. Si no, no le veo sentido. Es secundario, pero: ¿ATP, cómo defiendes a los jugadores en mi caso?”, concluyó el ganador de tres torneos 250 del circuito.