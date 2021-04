Mick Schumacher reveló detalles de charla que tuvo con su padre y que fue definitiva en su carrera

Mick Schumacher hace parte de la escudería Haas en la Fórmula 1 recordó a su padre Michael Schumacher y una charla que lo marcó para ser automovilista.

"Estaba con mi padre en Kerpen, en la pista de karts. Hablamos y me preguntó si consideraba las carreras como un hobby o como algo serio. Yo lo tenía claro: para mí era una cosa seria. Él y mi madre me apoyaron en esta elección. Lo más importante que me dijo mi padre fue que disfrutara de lo que hacía. Y ver que le hacía caso fue importante para él. Si amas lo que haces, lo haces bien", Mick Schumacher en entrevista con 'La Gazzetta' de Italia.

El heredero de Michael Schumacher quiere labrarse su propio destino en la Fórmula 1 por eso tiene claro que “adoro a mi padre, creo que siempre lo ha hecho todo de la mejor manera. Por lo demás estoy concentrado en mí mismo, no busco un modelo, hago las cosas a mí manera".

Mick Schumacher finalizó hablando de sus primeras dos carreras en la Fórmula 1. "En Bahréin me sentí satisfecho al 90%. En Ímola fue la primera vez que piloté un F1 en mojado y me enfadé un poco conmigo mismo, pero al final llegué a la meta que era mi objetivo".

