Mike Tomlin, DT de los Steelers, confesó porqué se perdió los minutos finales de un partido clave

Mike Tomlin protagonizó, el martes pasado, uno de los momentos más curiosos de la temporada de la NFL. El entrenador principal de los Steelers confesó, en rueda de prensa, la razón por la cual se había perdido el último tramo de un partido esencial que definía su pase a los 'playoffs'.

El equipo de Pittsburgh le ganó, en primer turno, a los Baltimore Ravens por 16-13. Los dirigidos por Tomlin habían cumplido con su parte y dependían de lo qué pasara entre los Las Vegas Raiders y Los Ángeles Chargers.

Este duelo se no se pudo definir en el tiempo regular y se fueron a un alargue. Los Steelers necesitaban un triunfo de los Raiders para avanzar a la próxima ronda de la NFL, pero a Tomlin le ganó el sueño, antes de saber el resultado final.

"Me quedé dormido. Sabía que me esperaba un día de trabajo, o asumí que me esperaba un día de trabajo. Pienso que en algún punto, (los Raiders) estaban arriba por 15 y ese número te dejaba hasta cierto punto cómodo", afirmó Tomlin.

Lo que el entrenador, de 49 años, nunca supo, sino hasta el día siguiente, es que el partido se definió por una patada de Daniel Carlson en el último suspiro, para sentenciar el partido por 35-32.

Sobre esta jugada Tomlin confesó que "probablemente me fue mejor no viéndola".

Ahora los Steelers enfrentarán a los Chiefs, de Patrick Mahomes, en la Ronda de Comodines de la NFL. El duelo se llevará a cabo este domingo 16 de enero en la ciudad de Kansas.