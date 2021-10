Mike Tyson afirmó que pudo encontrar a Dios gracias a la marihuana y los hongos

Desde que en el 2007 la policía arrestó a Mike Tyson por manejar bajo el estado de embriaguez y por posesión de cocaína, el boxeador decidió decirle "no más" a ese estilo de vida que lo estaba consumiendo poco a poco. Desde hace cinco años que esta libre del alcohol y las drogas duras.

En una entrevista con 'Forbes', el peleador de 55 años contó: “¿Ves cuánto cambió mi vida hace cinco años? Yo era un drogadicto hace cinco años. Ni siquiera pensé que podría sobrevivir. Luego me introdujeron en la medicina animal y vegetal".

Tyson que acostumbraba salir en las portadas de las revistas después de todo tipo de escándalos, ahora se le reconoce como un ejemplo de resurgimiento.

Su físico cambió de una manera tan drástica que incluso, en el mes de noviembre, hizo su reaparición en el cuadrilátero, cuando enfrentó a Roy Jones Jr en un combate de exhibición.

"Iron Mike" ya se encuentra planeando su próximo combate, preferiblemente ante su némesis, Evander Holyfield, aunque el nombre de Lennox Lewis también está sonando. La pelea tiene como fecha provisional el 29 de mayo del 2022.

Tyson le atribuye este renacer a la la marihuana y los hongos.

“Es difícil articularlo realmente desde mi perspectiva, pero los psicodélicos me ayudaron a asumir mi relación con Dios. No lo uso para recreación. No soy un usuario recreativo. Solo lo hago desde una perspectiva espiritual", concluyó Tyson.