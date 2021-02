Mike Tyson reveló cómo fue la maratón sexual que causó la primera derrota de su carrera

Mike Tyson publicó una autobiografía en la que reveló que su primera derrota fue causada por una maratón sexual que tuvo previo al combate. El boxeador menospreció a su rival y tuvo unos excesos.

"El 8 de enero de 1990 subí a un avión para volar a Tokio. Pateando y gritando. No quería pelear; todo lo que me interesaba en ese entonces era salir de fiesta y tener sexo con mujeres. No consideré a Douglas como un gran desafío. Ni siquiera me molesté en ver ninguna de sus peleas en video. Yo había vencido fácilmente a todos los que lo habían noqueado”, contó Mike Tyson.

“Además de tener sexo con las sirvientas, estaba viendo a esta joven japonesa con la que había tenido relaciones la última vez que estuve en Japón. Robin (su esposa) salía de compras y yo bajaba a la parte trasera del hotel donde esta joven tenía una habitación. Así que ese fue mi entrenamiento para el combate con Douglas”, reveló Mike Tyson sobre los días previos al combate.

El boxeador de 54 años dijo que “el día antes de la pelea también tuve dos sirvientas al mismo tiempo. Y luego dos chicas más, una a la vez, la noche previa a la pelea”.

Publicidad

Tras unos días alocados, Mike Tyson subió al ring para enfrentar a James Douglas, quien le propinó la primera derrota de su carrera. Ese día perdió sus títulos de campeón (AMB, CMB Y FIB).

⚽ Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.