Mike Tyson reveló el secreto para perder 45 kilos y volver a los cuadriláteros

Mike Tyson dio a conocer su secreto para ponerse en forma para su regreso a los cuadriláteros. El histórico pugilista confesó que perdió 45 kilos.

"Fue difícil (la preparación), pero solo por una razón en particular: porque tenía que perder 45 kilos. Pero aparte de eso, siempre he hecho esto en toda mi carrera. Además, me hice vegano. Mi esposa me dijo que me subiera a la cinta de correr. Así que pasé de 15 minutos en ella y terminé en dos horas", contó Mike Tyson en entrevista con Good Morning América'.

Mike Tyson contó sobre su nueva dieta que “el veganismo me dio la oportunidad de vivir una vida sana. Estaba tan congestionado por las drogas y la cocaína que casi no podía respirar y mi tensión arterial era muy alta”.

Mike Tyson abandonará su retiro de 15 años para el combate a puerta cerrada frente a Roy Jones Jr. y que se celebrará en el Staples Center, la cancha de Los Angeles Lakers, recientes campeones de la NBA.

