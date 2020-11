Ministerio del Deporte presenta proyecto para buscar a los nuevos campeones del judo

El judo hace parte de las estrategias priorizadas, gracias a la consecución de logros significativos para el país en las grandes competencias mundiales, como lo son los Juegos Olímpicos, con referentes sobresalientes como Yuri Alvear.

Desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para que los niños, niñas y jóvenes entre los 10 y 14 años hagan parte de este proceso. Es importante destacar que los encargados de hacer el registro serán los mismos padres de familia, quienes deberán diligenciar el formulario ingresando a la página www.paddejudo.com , descargar los documentos y presentar los resultados de las pruebas que se aplicarán.

"Este proceso de inscripción en el que estamos es muy importante para nosotros, por eso nos hemos fijado una meta de 350 jóvenes, además de tener como objetivo poder llegar a esos departamentos donde no hay procesos de iniciación de judo o ligas conformadas para poder llevar esta disciplina como una opción", explica Cristina Bertoldo, Coordinadora de Deporte Convencional del ministerio.

Los datos que sean suministrados por los candidatos a hacer parte del PAD serán evaluados y procesados por los técnicos del proyecto para determinar si son aceptados.

¿Quiénes podrán hacer parte de este proceso?

Todos los judocas o simplemente niños y niñas que estén aptos físicamente para la práctica deportiva, aunque no hayan practicado antes está disciplina. El propósito es que este PAD de judo pueda llegar a todas las regiones del país buscando la potencialización de la base en las categorías sub 13 y sub 15.

Este proceso será acompañado por los entrenadores nacionales a cargo, quienes tendrán contacto directo con los deportistas y los profesores de las diferentes ligas, clubes y escuelas de formación deportiva y otros proyectos donde el judo tenga presencia.

Será en el mes de mayo de 2021 cuando culminará el proceso de selección de talentos en cada categoría y género teniendo en cuenta los indicadores de rendimiento de los deportistas que han hecho parte del programa.

Dentro de este proceso están las sesiones de entrenamientos virtuales, pruebas físicas virtuales con los entrenadores nacionales, capacitación técnica presencial a los entrenadores y eventos regionales y campamentos nacionales de entrenamiento.

