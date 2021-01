Motociclista de 25 años le puso fin a su carrera tras denunciar machismo en su deporte

La australiana Sharni Lee Pinford anunció en redes sociales su retiro del deporte debido al machismo que ronda en el mundo del motor.

“A lo largo de mi viaje en el deporte del motor, he vivido y estado expuesta a muchos desafíos, algunos de los que me cuesta hablar. La mayoría de los desafíos a los que me he enfrentado, se han basado en la falta de respeto y trato despectivo de las mujeres. Cosas que sé que nunca habría tenido que experimentar o estar expuesto si hubiera sido un hombre”, escribió Sharni Lee Pinford en su cuenta de Facebook.

Además, la deportista dejó claro que “llega un punto en el que dices basta, y siento que he llegado a ese punto. Siento que ya no quiero seguir expuesta a este comportamiento o que me traten de esta manera. Esto me entristece profundamente”.

Sharni Lee Pinford, de 25 años, finalizó diciendo que se siente triste porque “las mujeres que dedican sus vidas a perseguir sus sueños están siendo expuestas a esto”.