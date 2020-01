Murió el luchador Rocky Johnson, padre de La Roca

Famoso en los años ochenta en la WWF, ahora WWE, el papá de Dwayne Johnson falleció a la edad de 75 años.

Fue la misma federación de lucha la que confirmó la muerte de Rocky Johnson, papá del protagonista de Jumanji, Dwayne Johnson, a quien también se le conoce como La Roca por sus años de luchador.

Terrible news breaking tonight. WWE Hall of Famer Rocky Johnson, father of @TheRock, has sadly passed away, aged 75.

Alongside Tony Atlas, Johnson was one half of the first ever black WWF tag team champions.

Our thoughts and prayers are with his family. Rest In Power, Rocky pic.twitter.com/tnplMM5AwW

— Wrestling Travel (@WrestlingTravel) January 15, 2020