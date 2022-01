Nadal se confiesa sobre su lesión en el pie: “Es un problema que no tiene solución”

Rafael Nadal está teniendo un buen inicio de temporada. Ganó su primer titulo del 2022 hace unos días en el Melbourne Summer Set previo a este Abierto de Australia, y ya ganó sus dos primeros partidos en el primer Grand Slam del año.

Publicidad



Pero, precisamente luego de vencer al alemán Yannick Hanfmann en la madrugada de este martes, el ex número uno del mundo confesó en rueda de prensa la gravedad de la lesión que padece y que lo alejó de las canchas en la segunda mitad del año pasado.

“Tengo el escafoides partido por la mitad, es un problema sin solución. Es algo que no va a estar olvidado por el resto de mi vida, otra cosa es que me pueda dejar competir con más o menos garantías. Lo que llevo de temporada es poco bagaje para tener una conclusión clara. No creo que las condiciones para el resto de mi carrera vayan a ser perfectas. Hay que encarar el futuro con positivismo y con garantías deportivas”, señaló el ex número 1 del mundo en rueda de prensa.

Publicidad

“No voy a jugar sin tener opciones a absolutamente nada. El sufrimiento con opciones siempre va a valer la pena. El sufrimiento sin opciones, ni de disfrutar, ni de conseguir los objetivos, pierde el sentido. Juego porque me hace feliz y porque me motivan los retos”, agregó el español, que está en carrera por lograr su título número 21 de Grand Slam.

Publicidad

“Si el dolor va a superar todo lo demás, si te quita la ilusión y la posibilidad de conseguir tus objetivos, entonces es momento de pensar en otras cosas. Ahora mismo no estoy en esa línea. Estoy volviendo con muchísima ilusión, después de muchos meses sin competir. Al final uno tiene que estar preparado para cualquier situación, aunque intento siempre pensar que las cosas van a ir a mejor”, finalizó un reflexivo ‘Rafa’.

Publicidad

Ya en tercera ronda, Nadal enfrentará al ruso Karen Khachanov, que también accedió a esta fase del torneo de manera cómoda tras sus dos primeros partidos. El español lidera la serie particular 8-0, y en canchas duras el registro de enfrentamientos entre sí está a favor de ‘Rafa’ 5-0.