Nadal, sobre el caso de Djokovic: "El mundo ha sufrido ya bastante como para no seguir las reglas"

Rafael Nadal dijo este jueves que Novak Djokovic debe asumir las consecuencias de no haberse vacunado contra el coronavirus. "Para mí lo único claro es que si te has vacunado, puedes jugar el Abierto de Australia y en cualquier parte, y en mi opinión el mundo ha sufrido ya bastante como para no seguir las reglas", explicó el español.

Publicidad



Djokovic "ha tomado sus propias decisiones, y cada cual es libre de hacerlo, pero eso tiene algunas consecuencias", agregó el tenista español, que ya se encuentra en Melbourne.

El serbio, que en el pasado se mostró reticente a vacunarse contra el COVID-19 y se ha negado repetidamente a confirmar si se inoculó, había obtenido una "derogación médica" para poder participar en el primer Grand Slam de la temporada.

Publicidad

Esto provocó el rechazo de la prensa, de la población e incluso de la clase política australiana, que acusaron a sus responsables de trato de favor hacia el serbio.

Todos los participantes del Abierto de Australia deben estar vacunados contra el virus o disponer de una exención otorgada por dos comités de expertos independientes.

Publicidad

La decisión de autorizar la entrada de Djokovic había provocado indignación en Australia, cuyos residentes han estado sometidos a importantes restricciones, confinamientos y cierres fronterizos durante gran parte de los últimos dos años.

Publicidad



Djokovic expresó su oposición a la vacuna contra el coronavirus en abril de 2020, cuando se planteó que podría ser obligatoria para reanudar los torneos.

"Personalmente no soy provacuna. No quisiera que alguien me obligue a estar vacunado para poder viajar", declaró entonces Djokovic.