“He sido un corredor limpio durante toda mi vida”: Nairo Quintana tras sospecha de dopaje en Arkea

Tras conocerse que autoridades francesas adelantan una investigación por presunto dopaje al equipo Arkea Samsic, en el que corre Nairo Quintana, el ciclista colombiano se pronunció.

Nairo confirmó que la gerdamería francesa realizó un operativo en el hotel donde se estaban quedando, el pasado 16 de septiembre.

“Ese día, las autoridades ingresaron a mi habitación en incautaron suplementos vitamínicos perfectamente legales, aunque quizá no familiares para las autoridades francesas. Esta es la principal razón por la que se necesita tiempo para que se aclare bien todo lo sucedido”, expresó.

El ciclista colombiano resaltó que “nunca se encontraron sustancias dopantes” y que “jamás he consultado auxiliares o personas extraño al equipo. No tengo y nunca he tenido nada que esconder”.

Quintana corroboró que compareció ante la Fiscalía y respondió a todas las preguntas “con la conciencia tranquila”. Reiteró que está listo para esclarecer todas las inquietudes.

“He sido un corredor limpio durante toda mi vida deportiva y tengo un pasaporte biológico impecable. Nunca en toda mi carrera he utilizado sustancias ilegales que mejoren mi rendimiento deportivo y que traiciones los principios del deporte”, apuntó el ciclista colombia, líder del Arkea Samsic.

Nairo terminó diciendo: "Seguiré siendo fuerte, defenderé la verdad y seguiré mi camino por más que la multitud, a ratos, tome otro rumbo”.

