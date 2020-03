Nairo Quintana liderará a un poderoso Arkea en la París-Niza

El ciclista colombiano buscará su tercer título de la temporada 2020 y para ello el equipo francés lo respaldará con una nómina de lujo.

Nairo Quintana estará en la París-Niza acompañado por sus compatriotas Winner Anacona y Dayer Quintana, los franceses Warren Barguil y Nacer Bouhanni, los británicos Daniel McLay y Connor Swift y el italiano Diego Rosa.

Voici notre composition d’équipe pour @ParisNice, du 8 au 15 mars

Here’s the line up for @ParisNice, 8th to 15 march

Nuestro equipo para el @ParisNice, 8-15 marzo #Tousensemble pic.twitter.com/XTpvUBS2zT

