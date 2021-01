Nairo Quintana quiere “volver al Giro de Italia” y se “ilusiona” con su debut en Juegos Olímpicos

Nairo Quintana está a la espera de conocer si su equipo, Arkea, es invitado al Giro de Italia para definir su calendario de competencias. Fijo estará en el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Estamos esperando la respuesta para saber si estamos dentro de los invitados. Quiero volver hacer el Giro de Italia, es una carrera en la que siempre me ha ido bien, fui campeón en 2014 y segundo en 2017. En caso de no ser invitados seguimos apuntando al Tour de Francia que es el objetivo de cada año”, aseguró Nairo Quintana en entrevista con ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio.

Por otro lado, Nairo Quintana contó que hay otra competencia que tiene en sus planes esta temporada. “Los Juegos Olímpicos me hacen ilusión porque no he tenido la oportunidad de ir. En Río de Janeiro estaba enfermo y fue otro compañero. Si este año la pandemia lo permite, estaré en primera fila”.

Sobre la recuperación tras la cirugía en sus dos rodillas , Nairo Quintana reveló que “eran doce semanas y vamos muy bien. Ya comencé a hacer horas y kilometraje sobre la bicicleta, aunque voy un poco tarde con la preparación, ya que esta era una época en la que ya íbamos adelantados, pero ahora tenemos que hacer una primera parte de la temporada más tranquila. Voy retrasado es en comparación con otros ciclistas que van más adelantados”.

Nairo Quintana, de 30 años, finalizó pidiendo a los colombianos que se protejan para evitar contagios de COVID-19, ya que “es triste ver tantas muertes y contagios. Toca cuidarnos o la economía no va a avanzar”.

