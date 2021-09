Nairo Quintana y Esteban 'Chavito' Chaves, listos para buscar el título del Tour de Luxemburgo

📊 #SkodaTour 📊



The men are back in stage racing action tomorrow as we make our debut at the @skodatour 🇱🇺



🇳🇿 @JackBauerNZ

🇺🇸 @brentbookwalter

🇨🇴 @estecharu

🇮🇹 Kevin Colleoni

🇦🇺 @CallumScotson

🇪🇪 Tanel Kangert



Race Preview 📰 https://t.co/CJu6MO5M0A pic.twitter.com/1DODORbqt1