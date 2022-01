Naomi Osaka, rival de Camila Osorio: "Djokovic es un gran jugador y es triste que lo recuerden así"

La defensora del Abierto de Australia, Naomi Osaka, calificó el sábado de "desafortunada" y "triste" la saga de Novak Djokovic, mientras los jugadores se quejaban de que el escándalo estaba ensombreciendo el primer Grand Slam del año.

El número uno del mundo, Djokovic, ha vuelto a ser detenido en Australia después de que las autoridades rompieran su visado por segunda vez y declararan que era una amenaza para el público.

Se enfrenta a la deportación y sus posibilidades de defender el título masculino en Melbourne Park parecen cada vez más escasas. Sus abogados están luchando por mantenerlo en el país en una controversia que se ha prolongado durante más de una semana.

Osaka, cuatro veces ganadora de un Grand Slam, dijo que no conocía bien al serbio, pero que le entristecía que fuera así como se le recordara, más que por sus hazañas en la pista.

"Creo que es una situación desafortunada. Es un gran jugador y es un poco triste que algunas personas lo recuerden de esta manera", dijo, dos días antes del comienzo del torneo.

El número cuatro del mundo, Stefanos Tsitsipas, criticó a principios de esta semana al ganador de 20 Grand Slams y rival, diciendo que "jugaba con sus propias reglas".

Pero se mostró reacio a involucrarse de nuevo el sábado.

"Estoy aquí para hablar de tenis, no de Novak Djokovic", dijo la estrella griega.

Pero añadió: "No voy a mentir. Ha estado en todos los medios de comunicación en las últimas dos semanas. Ha recibido mucha atención. Obviamente, mucha gente está hablando de ello. Por eso estoy aquí para hablar de tenis. No se ha hablado lo suficiente de tenis en las dos últimas semanas, lo cual es una pena".

La principal esperanza masculina de Australia, Alex de Minaur, también se está cansando de la situación, diciendo que estaba restando valor al torneo y a otros jugadores.

"En primer lugar, toda esta situación nos ha quitado mucho protagonismo a los competidores. Estamos aquí para jugar el Abierto de Australia. Parece que nos está quitando protagonismo a los competidores que sólo queremos empezar", señaló el jugador local.

Presionado sobre si Djokovic había sido el autor de su propia desaparición, respondió: "Mira, los australianos han pasado por mucho. Eso no es ningún secreto. Lo han tenido muy difícil. Han trabajado mucho para protegerse a sí mismos y a sus fronteras. Al igual que cualquier otro tenista, si quería entrar en el país, tenía que estar doblemente vacunado. Dependía de él, de sus decisiones, de su criterio. Aquí estamos".

El ex número uno del mundo, Andy Murray, que jugará en el Abierto, dijo el viernes que esperaba que se aclarara la situación de Djokovic.

"Parece que se ha alargado durante bastante tiempo y no es bueno para el tenis, no es bueno para el Abierto de Australia, no es bueno para Novak", dijo Murray.

Pero añadió: "No voy a sentarme aquí y empezar a patear a Novak mientras está en el suelo".