Naomi Osaka tras ser eliminada en Madrid: "Tengo que aprender a resbalar, quizá me lleve dos años”

Naomi Osaka, eliminada del torneo de tenis de Madrid en el que era segunda cabeza de serie, dijo que necesita "aprender a resbalar" sobre la tierra batida como lo hizo su rival, la checa Karolina Muchova (6-4, 3-6 y 6-1), aunque quizá necesite "un par de años" para hacerlo.

"Es más impresionante la forma en que se movía, quisiera aprender a resbalar como ella. Espero ser capaz de entrenar y aprender también a hacerlo. Tal vez me lleve un par de años de jugar sobre tierra en arcilla, aunque espero aprender rápidamente", dijo la nipona Naomi Osaka, pendiente aún de ganar su primer título sobre la tierra.

"Estuve demasiado a la defensiva en el primer set. Creo que a mitad del segundo pude ajustar eso y luego el tercer set, la verdad, empecé muy mal", admitió.

"En los últimos tres juegos ella sacó muy bien y desgraciadamente yo no pude mantener mi servicio", añadió Naomi Osaka, que pese a todo no se mostró descontenta

"No diría que estoy feliz de haber perdido, pero creo que he aprendido mucho", aseguró.

"Estoy aprendiendo que en la tierra batida no puedo permitirme el lujo de no golpear cada bola, porque eso me lleva automáticamente de atacar a defender. Creo que yo debo ser la que ataque", incidió.

Karolina Muchova, por su parte, afirmó tras su importante triunfo que para ella resbalar bien sobre la tierra "es algo natural".

"No diría que me sorprende", dijo sobre su resultado sobre Naomi Osaka. "Estaba preparada para emplear todas las armas a mi alcance".

La checa señaló que superó este invierno una incómoda lesión muscular en el abdomen tras trabajar con un fisioterapeuta en las Islas Canarias, donde le benefició escapar del clima frío de su país.

