Nick Kyrgios, fiel defensor de Novak Djokovic: "Todo el mundo está en su contra"

Nick Kyrgios apoyó al "alienado" Novak Djokovic y criticó la falta de respaldo de otros jugadores, ya que el número uno del mundo se enfrentaba a una audiencia judicial decisiva el domingo en la víspera del Abierto de Australia.

Kyrgios, quien jugará en el Grand Slam a pesar de dar positivo por covid la semana pasada, fue anteriormente uno de los críticos más acérrimos del serbio y una vez lo calificó de "herramienta" por su respuesta a la pandemia de coronavirus.

Pero el divisivo australiano salió sorprendentemente en su defensa después de que Djokovic, que no estaba vacunado, fuera retenido en un centro de detención de inmigrantes a su llegada a Australia, criticando su trato como "realmente malo".

Djokovic está actualmente envuelto en un intento final para evitar la deportación por sus puntos de vista contra la vacuna contra el covid, solo un día antes del Abierto de Australia, donde aspiraría a un décimo título.

"Novak se comunicó conmigo personalmente en IG (Instagram) y me dijo 'Gracias por defenderme'", dijo Kyrgios en su podcast 'No Boundaries'. "Yo no era el que él esperaba que saliera en los medios y lo respaldara".

"Como humano, obviamente se siente bastante alienado en todo esto", agregó. Como ser humano, ese es un lugar peligroso para estar, cuando sientes que el mundo está en tu contra, como si no pudieras hacer nada bien".

Kyrgios, quien llegó a Melbourne para competir en el torneo después de pasar una semana aislado con Covid, dijo que más jugadores deberían respaldar al 20 veces campeón de Grand Slam.

"Probablemente ahora solo quiera un poco de apoyo de otros jugadores", dijo.

Varios jugadores dijeron el sábado que se estaban cansando de que la saga de la visa de Djokovic eclipsara el Grand Slam inaugural del año con Rafael Nadal declarando que nadie era más grande que el torneo.

El apoyo de Kyrgios a Djokovic es un cambio extraordinario después de librar una batalla constante con él en los últimos años, provocada por la desafortunada exhibición del Adria Tour de Djokovic en 2020 mientras la pandemia se desataba.

El australiano arremetió contra su "estupidez" cuando se burlaron las pautas de distanciamiento social, lo que provocó múltiples casos de coronavirus.

Y el año pasado, Kyrgios descartó al serbio como una "herramienta" después de que emitió una lista de demandas para los jugadores en cuarentena que llegaron en vuelos chárter para el Abierto de Australia.