Nick Kyrgios: "La forma en que se está manejando la situación de Novak Djokovic es realmente mala"

Nick Kyrgios salió sorprendentemente en defensa de Novak Djokovic este viernes, calificando de "muy malo" el trato de Australia al número uno del mundo e instando a las autoridades a "hacerlo mejor".

El controvertido australiano ha sido hasta ahora uno de los críticos más acérrimos del serbio, al que llegó a calificar de "herramienta" por su respuesta a la pandemia del coronavirus.

Pero con Djokovic -que se ha declarado en contra de las vacunas y ha afirmado tener una exención a las restricciones de entrada a Australia por la pandemia- en un hotel de detención de inmigrantes, Kyrgios arremetió contra la forma en que había sido tratado.

"Mira, definitivamente creo en tomar medidas, me vacuné por los demás y por la salud de mi madre", dijo en las redes sociales. "Pero la forma en que se está manejando la situación de Novak es mala, realmente mala".

"Como estos memes, titulares, este es uno de nuestros grandes campeones pero al final del día, es humano. Deben hacerlo mejor", agregó.

Djokovic fue detenido a su llegada a Australia a principios de esta semana y se le revocó el visado por no cumplir las duras restricciones de COVID-19.

Las personas a las que se concede permiso para entrar en el país deben demostrar que están totalmente vacunadas o que tienen una exención médica, y las autoridades dijeron que él no había aportado pruebas de ninguna de las dos cosas.

Djokovic obtuvo una prórroga legal para no ser deportado hasta el lunes, cuando su caso será juzgado.

Kyrgios ha librado una batalla constante con el serbio en los últimos años, desencadenada por la malograda exhibición de Djokovic en el Adria Tour en 2020, mientras la pandemia de coronavirus hacía estragos.

Arremetió contra su "estupidez" cuando se saltaron las directrices de distanciamiento social, lo que provocó múltiples casos de coronavirus.

Y el año pasado, el australiano le tachó de "herramienta" después de que emitiera una lista de exigencias para los jugadores en cuarentena que llegaron en vuelos chárter para el Abierto de Australia.

Djokovic respondió diciendo que tiene poco respeto por el comportamiento de Kyrgios fuera de la cancha.

Mientras tanto, el ex campeón del US Open, Marin Cilic, dijo que era "increíble" que Djokovic estuviera detenido por inmigración y que no era una buena imagen para el tenis internacional.

"Viendo la situación, es definitivamente increíble que esto haya sucedido de la manera en que lo hizo, especialmente a Novak, que llegó aquí, que esto todavía está sucediendo", dijo en el 'Adelaide International'.

"Definitivamente lo siento mucho por él. Espero que esto se resuelva muy pronto. No es una gran imagen para el tenis, tener algo así", concluyó.