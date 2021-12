Nick Kyrgios, polémico en las pistas de tenis y patán con las mujeres: las revelaciones de su ex

Nick Kyrgios volvió a estar, este miércoles, en el 'ojo del huracán'. El tenista australiano es conocido en el circuito de la ATP por sus polémicas, más que por su talento. Estas controversias sobrepasaron las canchas de tenis, para llegar a la parte más íntima del jugador.

Chiara Passari, su expareja, denunció públicamente el maltrato recibido por el jugador de 26 años.

Passari, publicó en su cuenta de Instagram varios pantallazos de conversaciones con Kyrgios, que prueban el trato agresivo por parte del tenista.

En uno de ellos, Passari escribió: "No puedo olvidar la vez que me dejó tirada en Nueva York a las 4 a.m y se llevó mi cartera y mi celular. Se fue en un auto con una de sus exnovias a otro club. Me quedé completamente en shock".

Pero el más preocupante fue uno en el que le sugirió "no colgarse del cuello" después de una discusión; y otro en el que le escribió "haha eres toda una víctima ¿no?".

Publicidad

La 'influencer' incluso señaló a Mary Vitinaros, modelo australiana, con la que Kyrgios le fue infiel.