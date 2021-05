Nicolás Mejía ascendió 127 puestos en el ranking ATP tras brillar en Ecuador

Nicolás Mejía, luego de alcanzar la final y los cuartos de final en dos torneos del Circuito Challenger en Salinas (Ecuador), amaneció en la casilla 338 de la clasificación mundial de la ATP, ganando en total 127 posiciones tras sus más recientes resultados.

“Es el premio al trabajo hecho; lamentablemente tuve una extensa pausa el año pasado por la pandemia, pues casi no hubo torneos, finalizando 2020 me lesioné el tobillo, todos esos sucesos me frenaron un poco. No realicé una pretemporada como debía ser, y eso quedó en evidencia en los primeros torneos del año, donde no me fue muy bien; afortunadamente, hice unos ajustes en mi juego, cambié mi raqueta y todo esto ha influido positivamente en mi presente y en mi ranking ATP”, expresó Nicolás Mejía, integrante del Equipo Colsanitas.

Nicolás Mejía, de 21 años, hará una pausa de dos semanas en su calendario competitivo para preparar el M25 de Pensacola, Florida (Estados Unidos), a jugarse sobre canchas de polvo de ladrillo la semana del 17 de mayo. Además tiene previsto disputar los Challengers de Little Rock y Orlando, también en suelo estadounidense.

Daniel Galán se mantiene como la principal raqueta cafetera en el ranking ATP al situarse este lunes en la casilla 112.

