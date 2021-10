Nicolás Mejía habló de Copa Davis: "Galán y yo somos lo suficientemente buenos para dar un batacazo"

Nicolás Mejía atendió a 'Caracol Sports' para hablar de su excelente temporada, que lo hizo merecedor de un cupo en el equipo que viajará a finales de noviembre a Turín (Italia) para disputar las finales de la Copa Davis.

El tenista bogotano, actualmente ubicado en la casilla 274 del ranking ATP, fue el cuarto nombre que entregó el capitán del equipo colombiano, Alejandro Falla, para disputar la máxima competición internacional de tenis.

Antes de Nicolás Mejía, el extenista caleño anunció a: Daniel Galán, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. Cabe recordar que aún no se ha decidido por el quinto integrante.

El jugador, de 21 años, jugará el Challenger de Guayaquil antes de viajar a Italia, para vestirse con los colores de Colombia.

¿Cómo evalúa esta temporada, en la que ha logrado subir 184 puestos en el ranking de la ATP?

Publicidad

Empecé el año en el puesto 458 y alcancé a bajar hasta el 480, porque arranqué muy mal el año. Después de una victoria, vinieron siete derrotas al hilo, en torneos M15, que son los de nivel más bajos en ‘futuros’. Yo venía haciendo un muy buen trabajo en la academia de Rafael Nadal, pero acababa de salir de una lesión de tobillo y se me había complicado el regreso. Pero trabajé muy duro con los entrenadores en Mallorca y pensé mucho en la frase: “el trabajo duro paga". Volví a Estados Unidos y tuve un ciclo de entrenamiento, regresando a las raquetas que usaba cuando era más joven. Y empecé a ganar confianza y partidos. Llegaron las finales de Salinas y Orlando, que catapultaron mi ranking. Las sensaciones en las últimas semanas han sido buenas, llegué a los cuartos de final en dos de los tres challengers que jugué. En Guayaquil no me importa ganar o perder, solo quiero llegar en un nivel competitivo a Turín.

¿Qué recuerda de esa primera victoria en suelo nacional (en torneos challenger) contra Cristian Rodríguez en El Carmel?

Era la primera vez que jugaba un challenger en Colombia y fue muy complicado que me tocará contra Cristian en primera ronda. Él vive allá y tiene mucha más experiencia jugando en Bogotá. Sentí mucho alivio cuando lo saqué adelante, porque uno nunca quiere salir en primera ronda cuando juega en Colombia.

¿Cómo fue el partido contra el campeón del torneo, Gerald Melzer?

Una lástima. En el primer set Melzer jugó en un nivel impresionante, no tuve mucho que hacer. Pero en el segundo set sabía que tenía que hacer algo diferente, empecé a jugar con el público, con mejor energía. Jugar en Colombia con el público ayuda mucho, es increíble. Estuvimos muy cerca de darle vuelta, en el 5-4 tuve la oportunidad de quebrarle y ahí íbamos a tener partido para rato, pero lastimosamente no fue así. Me saqué una buena espina que tenía de no haber jugado en Colombia, y ahora que lo hice, pude conectarme con la gente. Agradezco mucho haber podido jugar en ese ambiente.

Hablando de la Copa Davis, ¿Cómo ve ese primer partido contra los locales?, ¿Qué fortalezas y debilidades le encuentra al equipo italiano?

Publicidad

Yo creo que la única debilidad de ellos va a ser que nosotros no tenemos nada que perder y vamos a jugar mucho más tranquilos y sueltos. Tanto Daniel (Galán) y yo somos lo suficientemente buenos para poder dar un batacazo y darle la batuta a Cabal y Farah, para que puedan cerrar una serie contra Estados Unidos o contra Italia. Creo firmemente que lo podemos hacer. Nos va a tocar jugar nuestro mejor tenis para poder tener chances.

¿Cómo ha sido la relación con el nuevo capitán del equipo, Alejandro Falla, después del altercado con Pablo González?

La relación con Alejandro es muy buena, lo conozco desde hace mucho tiempo y ha sido un ídolo para mí desde que era pequeño. Yo voy con las mejores intenciones, se tienen que saldar las cosas del pasado, arreglar lo que pasó y dejarlo atrás. Vamos a hablarlo de la mejor manera, porque al fin y al cabo somos Colombia y vamos a representar a nuestro país en una cita muy importante. Vamos a sacarlo adelante, juntos, como un equipo.

¿Habló con Camila (Osorio) después de la final en Tenerife?

Hablé con ella hace poco, la felicité, somos muy cercanos. Cuando a mí me va bien; ella también me escribe. Se merece lo mejor, tuvo una temporada increíble de adaptación y estoy seguro de que vendrán cosas mucho mejores; sobre todo, si tiene a un grandísimo entrenador al lado, como lo es Ricardo Sánchez.

Publicidad



Sabiendo de su experiencia en dobles con Camila y con Styler (con quien llegó a la final de dobles de Wimbledon en la categoría junior), si Alejandro lo escoge para un partido de dobles, con quién le gustaría jugar, ¿Cabal o Farah?

Me encantaría jugar con Juan Sebastián (risas), pero más que todo porque yo juego por el lado del revés. Pero no hay que pensar en eso, porque Robert es el otro mejor doblista del mundo, así que ese trabajo le toca a ellos y lo hacen casi perfecto.

¿Con qué jugador y en qué cancha soñaría jugar?

Con Rafael Nadal en la Philippe-Chatrier o con Roger Federer en la cancha central de Wimbledon.