“No ha sido un año fácil”: conmovedoras palabras de la mamá de James Rodríguez por su cumpleaños

Con fotografías de antaño y conmovedoras palabras, María Del Pilar Rubio celebra este domingo el cumpleaños del volante colombiano James Rodríguez.

La madre del jugador de la selección Colombia aprovechó el post en Instagram para resaltar la personalidad luchadora de su hijo y, además, invitarlo a “seguir soñando”.

“Mi amor feliz cumple mi vida...Dios y la vida te concedan todos los deseos de tu corazón, tu familia y los que te conocemos de verdad sabemos del gran ser humano que eres, como papá, hijo, hermano, nieto, sobrino y amigo. No ha sido un año fácil pero seguro que te ha dejado grandes aprendizajes, nunca pierdas las ganas de seguir soñando, piensa siempre en ti y en ser feliz”, escribió.

Y agregó: “Que bendición para mí tener un hijo como tú, siempre orgullosa. Te admiro un montón, admiro la capacidad de sobreponerte a las situaciones adversas, admiro la entrega y el amor que le pones a tu profesión. Admiro tu capacidad de ayudar desinteresadamente, admiro que siempre estás para tu familia”.

También recordó que antes de que el futbolista naciera tuvo miedo, pero ahora está llena de orgullo por él.

“Hace 29 años tuve miedo, ansiedad. Pensé que no podía cumplir como mamá, hoy sé que hice un gran trabajo no por deber ni obligación sino con un amor infinito y con seguridad digo que he ayudado a formar un gran ser humano. Solo me queda por decir que nadie puede igualar el regalo que yo recibí un día como hoy, pero cada día intentare compensártelo. Sé muy valiente y que tengas la fuerza que Dios te da para ser un hombre valor y bendición feliz vuelta al sol amor”, concluyó.

Por su parte, durante una rueda de prensa, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, criticado por el poco protagonismo del colombiano en el equipo, dijo "es su cumple y lo primero es felicitarle”.

Sin embargo, ni en el día de su cumpleaños recibió una buena noticia para jugar: no fue convocado para el partido Real vs. Granada, del próximo lunes.

La semana pasada tampoco fue parte de la nómina ante el Alavés.