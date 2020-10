“No hablemos por hablar”, esposa de Santiago Arias reacciona a comentarios malintencionados

Una avalancha de mensajes de solidaridad de los hinchas tras la lesión del jugador de la Selección Colombia Santiago Arias no se hizo esperar. Sin embargo, su esposa, Karin Jiménez, expresó su molestia ante algunos comentarios malintencionados, en medio de la difícil situación que atraviesa su familia.

En varias publicaciones que realizó a través de su cuenta de Instagram, la joven pidió a sus seguidores y tener más empatía, ya que la cuestionaron por no estar al lado de su esposo en este momento.

Esto llevó a que Jiménez explicara las complejas circunstancias para ella poder viajar, teniendo en cuenta que tiene dos hijos pequeños.

“Es increíble que todavía hay personas tan inconscientes, que escriben cosas tan vacías. No hay vuelos a Colombia y menos de un día para otro, hay vuelos de más de 25 horas y con los niños no me es imposible viajar”, manifestó.

“Yo sería la más feliz de poder tomar un vuelo y estar junto a mi esposo. Ya lo mejor es esperar a Santi acá”, agregó.

Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol informó: “en comunicación con el Atlético de Madrid y el Bayern Leverkusen se decidió remitir al jugador a Madrid, España, donde será realizado el tratamiento de su lesión”.

Publicidad

Finalmente, la esposa del futbolista pidió más empatía de sus seguidores y no hablar por hablar, “no metamos más el dedo en la herida, si no tienen nada bueno por decir, no lo digan”.

Karin además aseguró que por la situación de la pandemia, muchos de sus familiares, ni los del jugador han podido conocer a Lucca, el hijo menor de la pareja que casi cumple un año de edad.

“Somos seres humanos normales que tratan de vivir a diario con los problemas como todo el mundo. Empatía con el dolor ajeno y respeto hacia los demás. Espero pronto estar en Colombia para compartir con todas esas personas que tanto extraño”, apuntó Jiménez.

La lesión de Arias, quien recién se estrenaba en la Bundesliga con su nuevo equipo el Bayern Leverkusen, lo sacó de las canchas por varios meses.