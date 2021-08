“No hay nada que hacer”: Ingrit Valencia debe desalojar casa que compró con sus ahorros

Un verdadero drama vive la boxeadora Ingrit Valencia, quien hace un año invirtió sus ahorros para comprar una casa en Ibagué, la cual resultó con otro dueño, pues quien se la vendió a ella la habría estafado.

A pesar de dar una lucha por no perder el inmueble haciendo visible su caso, en entrevista con Mañanas Blu la deportista olímpica confirmó que debe desalojar la casa a petición del propietario. El hombre le dio solamente 8 días para que desocupe.

“Hago el negocio con un señor, el cual se me manifestó como el secuestre de la casa y pues resulta que el señor no era el secuestre, sino que era una persona que no tenía nada que ver con la casa. Hicimos el negocio por 270 millones de pesos, pero yo le di 150, no le di todo el dinero. Son ahorros que tenía”, señaló Ingrit.

Al final, se trataba de un remate y la persona a la que Ingrit Valencia le entregó su dinero la habría estafado.

“Ayer lunes 30 de agosto vino el verdadero dueño del remate y pues que quería su casa, venía decidido a desalojarme y pues efectivamente había que entregarle la casa, vino con cerrajeros y el camión y todo eso, pero pues hablamos y el señor me dio ocho días para que le desocupara la casa”, relató Ingrit Valencia a Blu radio.

De otro lado, el sujeto que la habría estafado no le da la cara, solamente se ha comunicado con el abogado de ella a través también de un abogado y le pide que no lo demande.

“Se ha comunicado su abogado con el abogado mío, pero solamente dice que no lo demande, que no hable nada mal de él, pero nada más, no da ninguna solución”, aseguró.

Por ahora Ingrit Valencia no tiene más remedio que entregar la propiedad y buscar otra en arriendo para mudarse con su esposo, el hijo de él y su hijo.

La deportista indicó que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía por estos hechos.

¿Cómo ayudar a Ingrit Valencia?