¿Cómo una mujer, sin mucha idea de fútbol, terminó diseñando el logo de la selección Colombia?

Rosalba Chiriví, diseñadora de la Universidad Nacional, lo creó en 1971 cuando recién nacía la Federación Colombiana de Fútbol.

Aunque hoy millones de colombianos lo lucen con orgullo en camisetas y todo tipo de prendas y accesorios, son pocos los que conocen que una joven mujer estuvo tras su creación.

Según lo explica la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, el escudo reúne tres elementos: el balón, que con su diseño hexagonal representa el juego y la competencia; el país, representado en el tricolor, y el círculo dorado que rodea estos símbolos y que significa la unidad de los clubes de fútbol colombianos.

En 1971, la recién creada Federación Colombiana de Fútbol tomó la decisión de adoptar una imagen que la identificara y que simbolizara la unión y fraternidad, tras las luchas y enfrentamientos entre las directivas del fútbol colombiano en las décadas que precedieron la creación del organismo.

Alfonso Senior Quevedo era el presidente y junto a las directivas del momento decidieron no contratar a una agencia de publicidad y por ello se dedicaron a la tarea de buscar quién lo diseñara.

“En ese momento yo no tenía contactos con el fútbol, pero alguien dio mi número y así llegaron a mí. Me llamaron y me reuní con ellos, con todas las precauciones. Fui acompañada porque no sabía quiénes eran”, le contó la profesora Chiriví a la agencia de noticias U.N.

En ese momento era una jovencita que recién empezaba su carrera como diseñadora gráfica.

Senior y los demás directivos no entendían bien el proceso de creación de una imagen corporativa, pero tenían claro que debía representar a Colombia, al fútbol y la federación.

Le solicitaron que se basara en los escudos de las federaciones del mundo como las europeas, pero ella se negó tajantemente.

“Me parecía bien que los europeos y otros equipos suramericanos tuvieran esos escudos porque eran más antiguos en las lides del fútbol, pero la federación era nueva y pensé que la imagen debía ser algo muy nuestro”, comenta Chiriví.

Finalmente ella diseñó seis propuestas que entregó en un mes. Ocho días después le confirmaron que, por unanimidad, la FCF había escogido el símbolo que hasta nuestros días representa a la Federación y, por ende, a las selecciones Colombia de fútbol en todas sus categorías.

Rosalba Chiriví llegó con los años a dirigir la carrera de Diseño Gráfico de su alma máter, la Universidad Nacional, e irónicamente confiesa que prefiere la natación.

Aún hoy, los derechos del diseño son de la profesora Chiriví por lo que no es posible hacerle ninguna modificación sin consultarle a ella primero, resalta el medio oficial de la universidad.

