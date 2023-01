Contágiese de la fiebre de Rusia 2018 con las canciones oficiales de cada uno de los mundiales

Ricky Martin, Shakira, Pitbull, Nicky Jam y hasta Plácido Domingo han sido algunos de los escogidos para interpretar los himnos de la citas futbolísticas.

Cada cuatro años, el mundo se detiene por un mes para presenciar el evento más importante en el deporte: la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Aprovechando la emoción del certamen, multinacionales y el mismo órgano rector del fútbol lanzan temas con la intención de conquistar las emisoras de radio en todo el globo.

Algunas se han quedado en el olvido, pero otras logran su cometido y pasan a ser verdaderos himnos, temas como ‘La copa de todos’ y el ‘Waka waka’ son un ejemplo.

Estos son las canciones que han servido como banda sonora de los mundiales:

‘El rock de Mundial’ de Los Ramblers - Chile 1962

Es considerada la primera canción oficial de un certamen mundialista. La banda chilena 'Los ramblers' compuso la tonada para celebrar la elección de Chile como sede del campeonato. El tema se hizo tan popular que desde ese momento cada Mundial tiene su canción oficial.

'World Cup Willie' de Lonnie Donegan - Inglaterra 1966

Bautizada con el mismo nombre de la primera mascota de los mundiales -un león que vestía la bandera inglesa- pasó sin pena ni gloria. Tras el Mundial de ese año se trató de usar nuevamente como tema secundario para México 1970. Además, hubo un intento, hace poco, para convertirla en la canción oficial de la selección inglesa.

'Fútbol México 70' de los 'Hermanos Zavala' - México 1970

En el Mundial en que Pelé obtuvo su tercera copa, la canción oficial fue compuesta por Roberto Do Nascimento y cantada por el coro de 11 hermanos ‘Los Hermanos Zavala’. La canción intenta fusionar el bossa nova, la música de mariachi y el funk. Es uno de los temas más criticados de esta lista, tanto así que son pocas las grabaciones que se encuentran en la actualidad.

'El fútbol es nuestra vida' de Werner Drexler - Alemania 1974

Esta canción contó con la participación de las estrellas de la selección alemana. Sepp Maier, Franz Beckenbauer y Gerd Müller fueron algunos de los jugadores que entonaron la alegre tonada que tenía un ritmo muy pop.

'La marcha del mundial' de Enio Morricone - Argentina 1978

El reconocido compositor y ganador de un óscar Ennio Morricone fue el encargado de musicalizar este certamen, enmarcado por la dictadura a la que estaban sometidos los argentinos. La canción no tiene ningún tipo de letra.

'El Mundial' de Plácido Domingo - España 1982

La cita que se disputó en el país ibérico contó con la poderosa voz del tenor Plácido Domingo para interpretar la canción insignial. A ritmo de zarzuela, el tema hace una descripción de lo que se vive en el antes, durante y después de un partido de fútbol.

'El mundo unido por un balón' de Juan Carlos Abara - México 1986

La tonada de ese año fue comparada con las populares canciones del Chavo. Fue interpretada por Juan Carlos Abara y tuvo la competencia de otros temas, como la 'Ola Verde', que fueron muy populares en ese entonces.

'Un'estate italiana' de Gianna Nannini y Edoardo Bennato - Italia 1990

Este canción tiene una versión tanto en inglés como en italiano que fueron interpretadas durante el sorteo y la inauguración, pero solo la segunda se hizo popular. Es considerada una de las mejores de este torneo.

'Gloryland' de Daryl Hall y Sounds of Blackness - Estados Unidos 1994

Basada en la canción religiosa ‘Glory, Glory’, este tema también sirvió como cortinilla para las transmisiones televisivas en los Estados Unidos.

'La copa de la vida' de Ricky Martin - Francia 1998

Ha sido una de las canciones oficiales del mundial más exitosas de la historia. No solo hizo parte del CD de la competición, sino que fue incluido por el puertorriqueño en varios de sus discos. Tal fue la acogida, que Martin interpretó ‘La Copa de la vida’ en la ceremonia de los Grammy en 1999.

'Anthem 2002 FIFA World Cup' de Vangelis - Corea y Japón 2002

Con un nombre bastante sobrio, esta canción tuvo bastante éxito en las emisoras de Japón, uno de los países anfitriones. Fue realizada por el reconocido Vangelis, compositor griego de importantes bandas sonoras como la del filme ‘Carros de Fuego’.

'The Times of our lives' de Il Divo y Toni Braxton - Alemania 2006

Fue interpretada durante la inauguración del certamen en el Allianz Arena, de Múnich. La canción fue opacada por otros temas que no tenían la condición de oficial como ‘Hips Don´t Lie’ de Shakira.

'Waka waka' de Shakira y Freshlyground - Sudáfrica 2010

Tras el éxito que implicó la presencia de la barranquillera en la clausura de Alemania 2006, la FIFA le encargó el tema del primer Mundial en tierras africanas. Todos los beneficios logrados con la canción fueron destinados a la campaña benéfica FIFA 20 Centers for 2010.

'We Are One (Ole Ola)' de Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte - Brasil 2014

Compuesta por Pitbull, la primera versión de este tema no gustó en Brasil. Fue luego de una versión en la que participó el grupo brasileño 'Olodum' que el tema se convirtió en todo un éxito. El video ha sido criticado por supuestamente reforzar algunos estereotipos frente al pueblo brasileño.

'Live It Up' de Nicky Jam, Will Smith, Era Istrefi y Diplo - Rusia 2018

El puertorriqueño fue el compositor del tema de la actual cita futbolística. El Dj Diplo fue el encargado de realizar la pista. Con la participación de los artistas invitados, la FIFA busca reforzar la multiculturalidad del Mundial.