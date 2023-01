“La fe mueve montañas”: así reaccionaron los jugadores de Colombia tras ganarle a Senegal

Aunque fue un partido difícil, el combinado nacional pasó a octavos del Mundial. James, Falcao, Mina y Ospina, entre otros, enviaron un mensaje al país.

No hay resultado que mejor ilustre el sufrimiento del equipo colombiano que el 1-0. Los senegaleses pegaron, lucharon e hicieron la clasificación a cuartos de final un reto más complejo de lo esperado.

Al final, fue el cabezo de Yerry Mina, en el minuto 74, el que hizo el milagro. El tanto nos dio el paso a octavos de final -por tercera vez en la historia mundialista de la tricolor- y permitió que se pasara primeros del grupo, evitando el lado de la llave en el que están selecciones del nivel de Brasil, Argentina, Uruguay, Francia y Portugal.

Fue el exjugador de Santa Fe uno de los primeros en manifestarse tras la victoria. Mina publicó en redes sociales un breve mensaje acompañado de varias imágenes de la celebración de su gol. “Pero por la gracia de Dios solo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Vamos Colombia!”, escribió el deportista, nacido en Guachené, Cauca.

Cuadrado, que fue víctima de las constantes faltas del equipo africano, también se manifestó con una postal de la celebración. “Rival difícil, pero siempre tuvimos la fe intacta en nuestro señor JESÚS, toda gloria y honra para ti”

Aunque se logró la victoria, el arco de David Ospina estuvo en constante peligro, sobre todo en los minutos finales del encuentro, cuando intervino con una sorpresiva atajada. A pesar de ser una de las estrellas del enfrentamiento, el guardameta colombiano fue sobrio y solo dijo: “Primer objetivo. ¡Vamos Colombia! #Rusia2018”.

“Siempre de la mano de ti, mi Dios ¡Vamos Colombia!”, fue el mensaje de Davinson Sánchez. El defensor tuvo un partido muy seguro y silenció a quienes dicen que tuvo un mal comienzo en Rusia 2018.

Una de las revelaciones del Mundial es Juan Fernando Quintero. El 10 de River Plate ha sido fundamental en el accionar del onceno colombiano. Su celebración en redes fue un poco más enigmática. ‘Quinterito’ publicó una imagen con Falcao en frente y la acompañó con un “Te lo dije hermano”.

El capitán del seleccionado nacional, quien hizo un gol en el anterior encuentro y ha sido un referente en el área rival, también celebró la victoria en Instagram. “La fe mueve montañas”, un corto mensaje de Falcao, pero cargado de espiritualidad, que fue complementado con varias fotos del partido.

Uno de los últimos en expresarse fue James Rodríguez. El 10, que salió por molestias físicas en el primer tiempo y su participación en octavos de final está en duda, dijo a través de Twitter: “Estamos en octavos. La fe está intacta”.

Estamos en octavos 🙏🏻. La fe está intacta. pic.twitter.com/9uREMov74o — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) June 28, 2018

Ahora la selección tendrá que enfrentarse a Inglaterra en la siguiente ronda. La unidad y fe que fueron expresados en los mensajes serán más que necesarios para enfrentarse una dura selección que ya fue campeona del mundo en 1966.