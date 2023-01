“Me ofrecieron un brindis”: habla empleado de Avianca despedido por escándalo de hinchas en Rusia

Luis Felipe Gómez contó su versión de lo sucedido, pidió disculpas a Colombia y aseguró: “esto que me pasa a mí, le puede pasar mañana a cualquiera”.

Este aficionado, en el ojo del huracán por aparecer en un video donde hinchas celebran haber burlado la seguridad en Rusia al entrar licor en unos binoculares, asegura que las últimas horas han sido las más difíciles de su vida.

“Lo que empezó como un sueño de vivir la emoción de acompañar a nuestra selección terminó en una pesadilla que aún no logro dimensionar”, sostiene en un video difundido en redes sociales.

Según Luis Felipe, esto fue lo que sucedió:

“Todo empezó cuando estando sentado, mientras esperaba el partido con mi esposa y dos amigas, me paré a saludar a dos amigos que vi sillas arriba. Ya podrán imaginar la alegría que da ver a otros colombianos conocidos en el estadio, tan lejos de casa y apoyando a la selección.

Al acercarme a saludarlos, me ofrecieron un brindis, como se observa en el video, que recibí con euforia por el momento vivido, sin tener la intención de burlarme de alguna situación y mucho menos de grabar.

Después de esos segundos regresé a mi puesto sin imaginarme lo que se vendría. Son más de 27 años que llevo construyendo una carrera y una vida, tratando de hacer las cosas bien, por supuesto que me he equivocado y he cometido errores.

En ningún momento quiso ofender a nadie, siempre he buscado ser una persona y ciudadano de bien. Hoy todo ese esfuerzo y trabajo se vienen abajo por una situación desafortunada que quedó grabada en 15 segundos que, de forma descontextualizada, generaron las manifestaciones conocidas por todos”.

En el clip, añade que esa situación no se la desea a nadie y reitera sus disculpas. “Como sociedad debemos seguir trabajando”, señala.

Gómez finaliza aclarando que se encuentra a disposición de las autoridades.

El escándalo del mal comportamiento de varios hinchas en el Mundial de Rusia desató una ola de indignación en Colombia.

