“Mi nieto es un ganador de la vida”: así celebró el triunfo la abuelita de Falcao

En los ojos y en el cuerpo de doña Denis de García se sintió el gol que su nieto pudo marcar tras luchar por varios años.

“Fue algo sorprendente. Yo me estremecí, me dieron ganas hasta de llorar porque sentía algo extraño en el cuerpo, me pasaba de todo. No tengo palabras para describir lo que sentía en ese momento", relata la abuelita.

Doña Denis lee con nostalgia los titulares que hoy su nieto encabeza, y es que fueron cuatro años de lesiones tras lesiones.

"El anhelo de él era llegar a un Mundial y mira como es Dios que se lo concedió. Su sacrificio no fue en vano. Ahí dios le dio la respuesta", señaló.

El mismo Radamel Falcao desde Rusia tuvo palabras de agradecimiento con su abuela.

"Él se despidió y yo le dije que tuviera fe en Dios, que sin fe no hay salvación y que después de que él tenga la fe todo se consigue y como él es tan creyente, Dios le da la respuesta".

Toda una historia de superación y lucha. Atrás quedaron los amargos momentos de lesiones y hoy un tigre anda suelto en Rusia.