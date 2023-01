Por culpa de Hazard, tienda de electrodomésticos tendrá que devolver el dinero a sus clientes

La cadena prometió que reembolsaría el valor de los televisores comprados antes del Mundial si la selección de Bélgica hacía más de 15 goles en el torneo.

El año pasado, Noblex prometió que devolvería el dinero a los clientes que compraran televisores si Argentina no llegaba al Mundial. Tras el empate Venezuela, el 5 de septiembre de 2017, la idea de que la albiceleste no fuera a Rusia 2018 se hizo latente y la empresa se vio obligada a cancelar la promoción. Al final, el seleccionado dirigido por Sampaoli sí clasificó, sin embargo, el arrepentimiento del fabricante no gustó.

Ahora, para el Mundial de Rusia 2018, Krëfel, una cadena belga de electrodomésticos, prometió que si los ‘diablos rojos’ hacían más de 15 goles en el certamen, devolvería el dinero de los televisores que compraran antes del 17 de junio. Estos aseguraron que, si Holanda había metido no menos de 15 goles en Brasil 2014, ellos superarían esa cifra.

Scoren de Belgen meer dan 15 keer in Rusland, dan wordt jouw TV volledig terugbetaald🇧🇪 🎉! Ontdek de actie en alle deelnemende televisies hier: https://t.co/UP2U7xPVJK pic.twitter.com/ZjLFO7bivj — Krëfel (@Krefel) May 15, 2018

La apuesta le había salido bien a la tienda. Hasta el minuto 82 del partido por el tercer y cuarto puesto, los belgas habían hecho 15 goles en total. Sin embargo, un pase al vacío de Kevin de Bruyne a Eden Hazard terminó en el tanto número 16. La empresa tendría que cumplir su palabra.

Tras el pitazo final, Krëfel se manifestó a través de Twitter: “¡Lo logramos! Nuestros diablos anotaron 15 goles durante la Copa del Mundo en Rusia. Eso significa que vamos a pagar a miles de clientes que compraron un televisor.”

NOUS L’AVONS FAIT! 🇧🇪 Nos diables ont marqué plus de 15 goals lors de la Coupe du Monde en Russie ! Cela veut dire que nous allons rembourser des milliers de clients qui ont acheté une télévision ! pic.twitter.com/0BVckcjeBQ — Krëfel (@Krefel) July 14, 2018

Hazard, el autor del gol, se disculpó con la tienda. No obstante, la cadena aseguró que no debía disculparse y hasta le agradecieron al jugador por su actuación en Rusia.

Desolé😂 — Eden Hazard (@hazardeden10) July 14, 2018

“No lo sientas, Eden, justo lo contrario. ¡Gracias por hacernos vibrar y por permitir que Krëfel pague a miles de clientes que participaron! Krëfel y Eden Hazard: ¡la misma pelea!”, declaró la empresa.

Ne soyez pas désolé, Eden, que du contraire !



Merci de nous avoir fait vibrer et d’avoir permis à Krefel de rembourser des milliers de clients qui ont participé ! Efficace, déroutant...



Krefel et Eden Hazard : même combat ! 🙂 — Krëfel (@Krefel) July 15, 2018

Ahora, la cadena de electrodomésticos tendrá que reembolsar a sus clientes con bonos por el mismo valor de los televisores comprados. Para muchos, una razón más para celebrar la mejor actuación de la selección de Bélgica en un Mundial.