¿Va a ir al Mundial? Tenga en cuenta estas recomendaciones para disfrutar la fiesta del fútbol

Cerca de 80 mil colombianos estarán en Rusia 2018 y por eso la Cancillería lanzó una campaña para orientar a los hinchas de la tricolor.

Lo primero que debe saber es que si va como espectador no necesita visa, pero si piensa trabar si debe solicitarla.

Además, se recomienda adquirir un seguro médico internacional para que pueda cubrir los gastos en caso de alguna calamidad.

“Las personas que van a desplazarse a Rusia necesariamente tienen que tener pasaje de ida y regreso, reservas en los hoteles o dirección de alojamiento y demostrar que tienen los recursos financieros suficientes para la estadía”, aseguró Luz Stela Jara, directora de asuntos consulares.

Por otro lado, Ancízar Silva, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, le pidió a los aficionados no llevar a los estadios “pitos, vuvuzelas. Tambores, bebidas y alimentos” ya que no los podrán ingresar a los escenarios.

Se les recomienda a los viajeros se registren en la página www.rusia2018.cancilleria.gov.co para facilitar su localización en caso de emergencia y estar en contacto con los cuatro consulados, ubicados en Saransk, Kazán, Samara y San Petersburgo.