Novak Djokovic ataca a los medios de comunicación: “Me afecta cuando dicen mentiras sobre mí”

Novak Djokovic sueña con ganar el Masters 1000 de París, competencia en la que ha logrado cinco títulos (2009, 2013, 2014, 2015 y 2019). El número uno del mundo ya superó en la primera ronda a al húngaro Marton Fucsovics.

Tras su debut en sencillos, Novak Djokovic habló en rueda de prensa sobre la presión que ha recibido de los medios.

“No leo los diarios ni veo las noticias desde hace muchos años. Cuando veo las redes sociales me cruzo con información que se filtra a través de los medios. No puedo decir que no me afecta: soy humano y tengo emociones. Defiendo la justicia y la verdad y me preocupo por lo que piensan de mí. Trato de vivir la vida por el camino correcto; si me equivoco, está bien, pero me afecta cuando dicen mentiras sobre mí”, dijo Novak Djokovic.

El serbio dejó claro que siente que “recibo mucha atención, algo que puede traer cosas buenas y otras no tanto, porque muchas veces es una carga extra. Traté de alejarme de varias cosas, pero, cuando opiné sobre posturas personales, abusaron de eso".

Novak Djokovic, quien se medirá en segunda ronda del Masters 1000 de París al francés GaëlMonfils, finalizó diciendo que “el periodismo ya no defiende la base de la profesión; cada vez hay menos periodismo y menos información libre. Me afecta, claro, pero no me impedirá seguir las ideas que yo creo que son correctas".