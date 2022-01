Novak Djokovic podría ser vetado en Australia, por fuertes declaraciones de su padre

Novak Djokovic está pasando, quizá, las peores horas de su vida, luego de que se conociera que está retenido en un cuarto en Australia, luego de no ser aceptado por las autoridades migratorias de este país, por un error en su visado.

El mundo del tenis ha reaccionado a este atípico suceso. Algunos están a favor del número uno del mundo y otros, simplemente, rechazan su postura. Uno de los que habló fue Srdjan Djokovic, padre del tenista. Sin embargo, sus declaraciones podrían meter en problemas aún más graves a su hijo.

Publicidad

"Las autoridades australianas barajan la posibilidad de prohibir la entrada de Novak Djokovic al país durante tres años, según recoge The Age. En esta caso no se trata por ninguna acción protagonizada por el tenista serbio, sino por las declaraciones de su padre Srdjan acusando al gobierno de Australia de tener a su hijo "secuestrado", comunicó el medio español 'As'.

Cabe recordar que el tenista serbio solicitó una exención médica para entrar a territorio océanico, tras no demostrar que está vacunado contra la COVID-19. La visa tramitada no era apta para este tipo de permisos, por lo que no pudo ingresar a Australia para disputar el primer Grand Slam del año.