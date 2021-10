Novak Djokovic sigue siendo el número uno del mundo: así quedó la clasificación del ATP

El serbio Novak Djokovic se mantiene una semana más al frente de la clasificación ATP publicada este lunes, que no presenta cambios en el top-10, aunque el noruego Casper Ruud (10º) se acercó aún más al suizo Roger Federer (9º) luego de su victoria en San Diego.

Con 3.615 puntos, Casper Ruud, que superó con comodidad al británico Cameron Norrie en San Diego para conquistar su quinto torneo del año, ya está a 150 puntos del suizo.

Federer podría así salir del top-10 de la ATP luego del Masters 1000 de Indian Wells, que comienza el jueves en California y en el que no participará, como tampoco lo harán Novak Djokovic ni Rafael Nadal (6º).

Ganador del torneo de Sofía, en Bulgaria, el joven italiano Jannik Sinner sigue 14º en la clasificación.

-- Clasificación ATP el día 4 de octubre:

1. Novak Djokovic (SRB) 11.633 puntos

2. Daniil Medvedev (RUS) 10.575

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8.175

4. Alexander Zverev (GER) 7.603

5. Andrey Rublev (RUS) 6.130

6. Rafael Nadal (ESP) 5.815

7. Matteo Berrettini (ITA) 5.173

8. Dominic Thiem (AUT) 4.495

9. Roger Federer (SUI) 3.765

10. Casper Ruud (NOR) 3.615

11. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.368

12. Hubert Hurkacz (POL) 3.333

13. Denis Shapovalov (CAN) 3.265

14. Jannik Sinner (ITA) 2.895

15. Diego Schwartzman (ARG) 2.800

16. Pablo Carreño (ESP) 2.550

17. Christian Garín (CHI) 2.510

18. Gaël Monfils (FRA) 2.418 (+2)

19. Roberto Bautista (ESP) 2.360 (-1)

20. Reilly Opelka (USA) 2.161 (-1)