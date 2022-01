Novak Djokovic, sin tapabocas en el vuelo de regreso a Serbia

Novak Djokovic sigue dando de qué hablar. El tenista serbio tuvo que abandonar Australia luego de que el país cancelara su visa y no le permitiera disputar el primer Grand Slam del año por no estar vacunado contra el COVID-19.

Tras este hecho, poco más se ha sabido de Djokovic, que volvió a Serbia el pasado domingo y de quién se conoció que no va a salir a hablar de su situación con el Gobierno australiano hasta el final del torneo que se disputa en la ciudad de Melbourne.

Sin embargo, en redes sociales empezó a circular una foto en la que se ve a Novak Djokovic, en un vuelo de avión, leyendo un libro y sin tapabocas. La imagen, capturada por un pasajero, que según usuarios indicaron iba de regreso a Serbia, muestra a 'Nole', sentado cerca del autor de la imagen, la cual se volvió viral y ha sido compartida cientos de veces en las Twitter y otras plataformas.

Kakva maska kakva picka materina pic.twitter.com/ogSu6x9I9B — King of Malibu (@extrajohntra) January 17, 2022

Si bien, no hay mayor información sobre la imagen, y se desconoce el autor de la misma, la fotografía no pasó desapercibida y ayudó a que la polémica sobre el tenista siguiera creciendo a pesar de que ya no está en Australia desde hace varios días.

Djokovic, vigente campeón del Abierto de Australia, buscaba lograr su título número 21 de Grand Slam y superar a sus rivales Rafael Nadal y Novak Djokovic, los tres tienen 20 títulos en los ‘grandes’.