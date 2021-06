Novak Djokovic y Roger Federer avanzaron a tercera ronda de Roland Garros

Novak Djokovic y Roger Federer siguen en camino en el Roland Garros tras superar la segunda ronda. El serbio derrotó 6-3, 6-2, 6-4 al uruguayo Pablo Cuevas, mientras que el suizo superó por 6-2, 2-6, 7-6 (7/4), 6-2 al croata Marin Cilic.

Novak Djokovic, de 34 años, espera convertirse en el primer tenista en más de 50 años en ganar en más de una ocasión los cuatro 'Grandes'.

"Estuve concentrado, creo que el tercer set fue muy difícil para mí porque él elevó el nivel de su juego", afirmó Novak Djokovic.

"Es un tópico decir 'día a día', pero es muy importante para mí centrarme en el presente", añadió.

Novak Djokovic se enfrentará al lituano Ricardas Berankis en busca de asegurarse su presencia en la segunda semana del torneo. El campeón de Roland Garros en 2016 ganó sus tres enfrentamientos previos ante el lituano.

Por otro lado, Roger Federer reveló que “creo sinceramente que realicé un muy buen partido, me sorprendí un poco, no pensaba que pudiera jugar a este nivel durante dos horas y media contra Marin Cilic".

El suizo, con 20 títulos de Grand Slam en su palmarés, es el tenista de más edad de los 128 presentes en el cuadro final (39 años). Desde el Abierto de Australia no había participado en ningún Grand Slam, con una doble operación de rodilla entre medias, el año pasado.

"Tuve momentos muy buenos, especialmente en el tie-break, y serví muy bien para terminar, eso me demuestra que al menos me quedan reservas, me queda un poco de energía, es superimportante para la confianza", añadió.

Roger Federer, ausente en la edición de 2020 del Grand Slam parisino, así como en 2018, 2017 y 2016, se enfrentará con el alemán Domimik Koepfer (59º) por un puesto en octavos de final.