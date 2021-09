Novia de Dean Berta se despidió con emotiva carta: “No tengo fuerzas para expresar mi dolor”

Dean Berta perdió la vida a los 15 años tras verse involucrado en una caída múltiple a falta de tres vueltas para la conclusión de la primera carrera del Supersport 300.

En el accidente, el joven piloto sufrió graves lesiones en la cabeza y el tórax, y, según informó la organización en un comunicado, los vehículos médicos llegaron a la pista para atenderlo y fue trasladado en ambulancia al hospital del Circuito de Jerez, donde falleció.

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM), Dorna, empresa organizadora del certamen, y el personal del Circuito de Jerez transmitieron su pésame a la familia y al equipo Viñales Racing.

Dean Berta Viñales disputaba su primera temporada en el Mundial de Superbike en la categoría de iniciación Supersport 300 y había logrado como mejores resultados un cuarto lugar a primeros de septiembre en el trazado francés Magny-Cours y una sexta posición el pasado fin de semana en el circuito de Barcelona.

Tras la dolorosa pérdida, Rebecca Ortolá se pronunció con un conmovedor mensaje en sus redes sociales:

"¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué te arrebata a las personas que más quieres en este mundo? No tengo fuerzas ni palabras para expresar ahora mismo mi dolor. Desde el día que te conocí, empezamos a hablar todos los días hasta que te has marchado... Desde el primer día supe que eras tú, a pesar de nuestros altibajos en la relación, estaba segura de que SIEMPRE permaneceríamos juntos pasase lo que pasase, siempre íbamos a ser tú y yo en esto. Así de injusta en la vida.

Me quedo con todos los momentos que he pasado contigo (que no son pocos), y todas las veces que hemos salido adelante y nos hemos apoyado mutuamente. Esa sonrisa que siempre llevabas puesta en la cara, tu humor y tonterías, tu amabilidad, todo lo cariñoso que eras con tu gente querida, y, sobre todo, un guerrero. Amor, has conseguido siempre lo que te has propuesto y nunca te has rendido.

Echaré de menos tus mensajes todas las mañanas de: buenos días mi pichucha. ¿Qué tal el día mi vida?, o tus mensajes románticos diciéndome: ‘mi vida sin ti no tiene sentido, gracias por estar conmigo a pesar de todo, te amo,’ o esos mensajes como: ‘eres la mejor novia del mundo, no sé cómo has podido fijarte en mí, no te merezco… sí te merezco, te merecías todo lo bueno en esta vida. Tu familia y amigos siempre estarán contigo.

¿Ahora quién va a decirme eso si no eres tú? ¿Quién va a mandarme un mensaje de buenos días cuando me despierte? Me has dejado un vacío tan profundo... Prometo que nos veremos pronto, mi pichucha. Como tú decías: 'Siempre juntos, mi vida'. Te amo con todo mi ser. El amor de vida, ahora y el resto de mi vida. Te amo, te amo, te amo. Cuando falta nos haces... Descansa en paz, cariño. Ya lo sabes todo”.