“Nunca me sentí tan fundido”: Lewis Hamilton reveló que el COVID-19 le dejó secuelas

El británico Lewis Hamilton habló de las secuelas que le dejó el COVID-19, enfermedad que lo afectó en los primeros días de diciembre.

“He perdido 6 kilos en los últimos dos meses, 4 de los cuales los perdí cuando tuve la Covid-19. He perdido mucho músculo, y empezar desde un punto de peso muy bajo ahora no es divertido, pero estoy determinado a recuperar mi fuerza y estar al 100% de nuevo. Sin dolor no hay triunfo”, escribió Lewis Hamilton en una historia de Instagram.

Además, el piloto británico, tras la última carrera del año en Abu Dhabi, declaró que “físicamente me afectó de forma masiva, nunca me sentí tan fundido, mi cuerpo no estaba bien”.

Lewis Hamilton, de 35 años, logró su séptimo título de la Fórmula 1 en 2020 e igualó en coronas al alemán Michael Schumacher.

